Ab Ende September: Facebooks Social-Media-Tool Crowdtangle stellt Twitter-Support ein

Ein Facebook-Sprecher bestätigte gegenüber MEEDIA die Änderung: “Aufgrund unserer Bedürfnisse und Änderungen der API von Twitter können wir den Service nicht mehr länger in der gewünschten Qualität anbieten”, heißt es.

Über Crowdtangle ist es möglich, echte Reichweiten und Interaktionen von Posts oder Tweets zu erfassen. Neben Journalisten und Social-Media-Managern nutzen auch Fakten-Checker das Tool regelmäßig, um viralen Content zu identifizieren. Seit 2016 gehört Crowdtangle zu Facebook.

Dass Twitter künftig nicht mehr Bestandteil der Analysesoftware ist, liegt laut Facebook an der Schnittstelle des Netzwerks. Im März kündigte das Netzwerk Änderungen bei der API an. Anfragen von Drittanbieter wurden seit Juni stärker eingeschränkt (sogenannte “rate limits”). Facebook war es offenbar nicht möglich, alternative Schnittstellen für Crowdtangle zu finden.

Today we are previewing changes to the rate limits of two commonly used Twitter standard API endpoints – user and mentions timeline. Read more about the new limit that we’ll implement on June 19, 2019 here:https://t.co/RfrrSo4H27

— Twitter API (@TwitterAPI) March 19, 2019