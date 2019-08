DuMont Business Information übernimmt den Seminaranbieter ZAK aus Köln

Reguvis, der Fachmedienbereich des Bundesanzeiger Verlags (gehört zu DuMont Business Information) übernimmt die ZAK (Zoll- und Außenwirtschafts-Kolleg GmbH) mit Sitz in Köln rückwirkend zum 1. Januar 2019. Die Aus- und Weiterbildungsinstitution bietet Seminare und Veranstaltungen in den Bereichen Zoll, Außenwirtschaft und Steuer an.