Nach Einstieg von KKR: Springer-CEO Döpfner will neues Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm aufsetzen

Von

Das Problem dabei: Die Mitarbeiter können die Springer-Anteile künftig nicht mehr so leicht verkaufen, falls KKR die Ankündigung wahr macht, Springer von der Börse zu nehmen.

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen sind Bestandteil vieler börsennotierter Aktiengesellschaften. Auch der Berliner Medienkonzern Axel Springer hat seit Jahren ein solches Beteiligungsprogramm für seine Belegschaft aufgelegt. Mit dem Einstieg des neuen Großaktionärs KKR, der den “Bild”-Herausgeber durch Zukäufe zum Weltmarktführer im digitalen Rubrikengeschäft und digitalen Journalismus machen soll, ist das bisherige Programm obsolet.

Springer-Chef Mathias Döpfner plant deshalb, ein neues Beteiligungsprogramm für die Belegschaft aufzusetzen. “Uns ist bei Axel Springer immer wichtig gewesen, dass möglichst alle Mitarbeiter profitieren, wenn wir als Unternehmen erfolgreich sind. Um unsere gemeinsamen Wachstumsziele auch künftig fest zu verankern, möchten wir ein neues Mitarbeiter-Beteiligungsprogramms einführen. In den kommenden Monaten werden wir ein solches Programm entwickeln und aus rechtlicher Sicht prüfen”, erklärt eine Springer-Sprecherin gegenüber MEEDIA.

Anzeige

Fraglich ist, wie dies aussehen kann. Denn KKR plant, das Berliner Medienunternehmen von der Börse zu nehmen. “Auch bei einem Rückzug von der Börse (Delisting) wird es weiterhin Aktien von Axel Springer geben, die allerdings nicht mehr an der Börse gehandelt werden. In diesem Fall sieht das Börsengesetz vor, dass den Aktionären ein Delisting-Angebot zum Erwerb ihrer Aktien zu unterbreiten ist”, erklärt eine Verlagssprecherin. Ob die Mitarbeiter hiervon profitieren, bleibt aber abzuwarten: “Ein derartiges Delisting-Angebot könnte wertmäßig der Angebotsgegenleistung entsprechen, aber auch niedriger oder höher ausfallen. Bisher hat KKR nur seine Absicht angekündigt, ein Delisting nach Vollzug des Angebots vorzuschlagen, eine Entscheidung darüber ist noch nicht getroffen”, so die Springer-Sprecherin weiter.

Ob und wie viele Springer-Mitarbeiter ihre Anteile an KKR abgegeben haben, dazu kann die Verlagssprecherin keine Angaben machen. Denn Mitarbeiter, die 2017, 2018 oder 2019 im Rahmen der Beteiligungsprogramme Aktien von Axel Springer erworben hatten, konnten ihre Anteile an die Amerikaner veräußern. Grund: Das Unternehmen hatte die zweijährige Haltefrist vom 1. Juli bis 30. September aufgehoben. Damit sollte die Belegschaft die Chance haben, ebenfalls vom Übernahmeangebot zu profitieren, bei dem KKR je Anteilsschein 63 Euro bietet. Jetzt haben die Mitarbeiter eine weitere Gelegenheit Kasse zu machen. Sie können ihre Anteile innerhalb einer weiteren, gesetzlich vorgeschriebenen Annahmefrist KKR andienen. Diese beginnt in wenigen Tagen.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.