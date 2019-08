Axel Bojanowski wird neuer Chefredakteur von “Bild der Wissenschaft” und “Natur”

Mit Bojanowski zieht nun ein ausgewiesener Wissenschaftsjournalist in die Chefredaktion ein. Seit 1997 ist der 48-Jährige in diesem Bereich tätig – zunächst freiberuflich für zahlreiche Medien in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Großbritannien. Später arbeitete Bojanowski beim “stern” und der “Süddeutschen Zeitung”, erhielt 2011 beim “Nature Geoscience” eine eigene Kolumne und ist seit neun Jahren Redakteur in der Wissenschaftsredaktion von “Spiegel Online“.

Bojanowski hat sich besonders auf die Themen Klima, Umwelt, Geoforschung und Meereskunde spezialisiert. Seine Bücher “Nach zwei Tagen Regen folgt Montag“, “Die Erde hat ein Leck“ und “Wetter macht Liebe“ erzählen von Phänomenen der Erde. Zudem ist er Dozent für Journalismus, beispielsweise an der Akademie für Publizistik.

