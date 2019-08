Ausbau der Digitalsparte: Bauer erwirbt israelische Firma Camilyo

Die Bauer Media Group hat das israelische Unternehmen Camilyo Online Ltd erworben. Die in Tel Aviv ansässige Firma wurde im Jahr 2010 gegründet und reiht sich in das internationale Media- und Online-Service-Portfolio von Bauer ein, das mittlerweile in Europa, den USA und dem asiatischen Raum vertreten ist.

Die Akquisition von Camilyo soll sowohl das bestehende SEO-Geschäfts des deutschen Verlags als auch das kürzlich erworbene Mono Solutions ergänzen, erklärt das Unternehmen in der Pressemitteilung. Dieser Deal wurde erst vorige Woche bekannt. Bei beiden Unternehmen handelt es sich um Anbieter von onlinebasierten Dienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) im digitalen Geschäft. Dazu zählen unter anderem die Online-Präsenz, Lead-Akquise und Kundeninteraktion, wie es auf der Camilyo-Homepage beschrieben wird. Camilyo wird sein eigenes Branding, Management und seine Teamstruktur, ebenso wie Mono Solutions, auch nach der Übernahme beibehalten.

tb

