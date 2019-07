Cover-Check: “Der Spiegel” springt im Einzelhandel mit dem “Super-Organ” Darm auf ein 34-Wochen-Hoch

Von

194.854 mal wurde in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. also zum “Spiegel” 27/2019 gegriffen. Die jüngste Ausgabe, die im Einzelhandel noch erfolgreicher war, stammt aus dem vergangenen Jahr: Mit Heft 45/2018 und der Titelstory “Der Verrat – Geheimsache Luxus-Liga” zu den “Football-Leaks”-Enthüllungen erreichte man damals 199.054 Einzelverkäufe. Mehr als 200.000 Einzelverkäufe gab es zuletzt acht Wochen davor – mit Ausgabe 37/2018 und dem Titel “Und morgen das ganze Land? Warum die AfD so erfolgreich ist”. Die 194.854 Einzelverkäufe liegen natürlich auch über dem 12-Monats-Durchschnitt des “Spiegels” von derzeit 174.800 Exemplaren, sowie über dem 3-Monats-Durchschnitt von 166.600. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen erreichte “Der Spiegel” 27/2019 einen Verkauf von 733.371 Exemplaren, darunter 99.121 ePaper und Spiegel-Plus-Kunden.

Der “stern” landete unterdessen mit seinem Titel “27 Paare erzählen: Wie die Liebe gelingt” leicht über seinem aktuellen 3-Monats-Durchschnitt von 117.900 Einzelverkäufen, aber relativ klar unter seinem 12-Monats-Durchschnitt von 129.000. Zugeschlagen haben in Supermärkten & Co. 119.537 Menschen – sofern alle nur ein Exemplar gekauft haben. Damit fiel der “stern” bereits zum 14. Mal in diesem Jahr unter die 120.000er-Marke. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 464.214 Exemplaren, inklusive 24.175 ePaper.

Der “Focus” blieb mit seiner Ausgabe 27/2019 über beiden Vergleichswerten der jüngsten 12 und drei Monate. 61.176 Einzelverkäufe erreichte er mit dem Titel “Die 35 schönsten Strände Deutschlands: Heimat im Sommer – Traumziele von der Küste bis in die Berge”. Der 12-Monats-Durchschnitt des Burda-Magazins liegt derzeit bei 57.200 Einzelverkäufen, der 3-Monats-Durchschnitt bei 58.600. Insgesamt erzielte die Ausgabe laut IVW eine verkaufte Auflage von 376.062 Exemplaren, davon 51.562 ePaper.

