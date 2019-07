#trending // “Freezable Bras” und “Ice Lollies in Vaginas”

Auch in Großbritannien herrscht Hitze. Und das bringt die Boulevardmedien auf skurrile Ideen – bzw. zu skurrilen Stories. So berichteten sie über “freezable Bras” und “Ice Lollies in Vaginas”. Lad Bible sammelte mit dem Artikel “Freezable Bras Exist For The Summer Heatwave” 267.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein, die Sun kam mit “You can now buy freezable bra inserts to stop your boobs sweating in the heatwave” auf 206.000 Reaktionen.

Ebenfalls die Sun erreichte mit dem anderen Thema – “Women are putting ice lollies in their vaginas to cool down in UK heatwave” sogar 301.000 Likes & Co. Konkurrent Mirror zog nach und titelte “Women warned not to put ice lollies in their vagina to cool off during heatwave“. Ergebnis: 224.000 Reaktionen.

Doch nicht nur Abkühlungstipps, bzw. -warnungen für Frauen waren erfolgreich: Lad Bible veröffentlichte auch einen Text “Keep Cool In The Heat With A Pair Of Freezable Underpants” und erzielte 102.000 Interaktionen.