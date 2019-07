Frauen in Medien-Führungspositionen: Lediglich der “stern” knackt die 50-Prozent-Marke

50 Prozent der Führungspositionen in deutschen Leitmedien sollen mit Frauen besetzt sein. Der Verein ProQuote Medien fordert dies seit einigen Jahren und erhebt seit 2012 den sogenannten Frauenmachtanteil in journalistischen Führungspositionen. Die Zählung erfolgt auf Grundlage der Impressen, wobei nach Hierarchie-Ebenen gewichtet wird, heißt es. Konkret: Je höher die Position, desto größer die Machtfülle. Ende 2018 veröffentlichte ProQuote Medien erstmals eine Rangliste für die Rundfunkhäuser (MEEDIA berichtete).

Nun hat der Verein seine aktuelle Auszählung für Print- und Onlinemedien veröffentlicht. Das Ergebnis: Lediglich die Printredaktion vom “stern” knackt derzeit die 50-Prozent-Marke und kommt auf 52,5 Prozent (ein Plus von 7,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Januar 2019). Die Zeitschrift aus dem Verlagshaus Gruner+Jahr besetzt die Leitungsfunktionen beim “stern” mit Doppelspitzen aus je einer Frau und einem Mann, erklärt ProQuote Medien das gute Ergebnis.

Mehrheit bleibt teils deutlich unter der 50-Prozent-Marke

Bei den anderen deutschen Leitmedien sieht es beim Blick in die Printredaktionen teils deutlich schlechter aus. Beim zweitplatzierten “Spiegel” ist der Frauenmachtanteil nur leicht gestiegen, auf aktuell 38,9 Prozent – ein Plus von 1,6 Prozentpunkten im Vergleich zur Zählung von Januar 2019. Einen Zuwachs von 6,2 Prozentpunkten verzeichnet die “Süddeutsche Zeitung” (32,6 Prozent). Den vierten Rang belegt die “Zeit” (28,4 Prozent), die in früheren Jahren weit besser abgeschnitten hat, kürzlich jedoch wieder unter die 30-Prozent-Marke fiel. Noch vor rund anderthalb Jahren lag das Hamburger Blatt bei knapp über 37 Prozent (MEEDIA berichtete).

Bei der “Welt”, der “FAZ” und dem “Focus” sind Frauen in Führungspositionen nach wie vor stark unterrepräsentiert. Alle drei genannten Medien bleiben unter der 20-Prozent-Hürde. Der Verein verweist in seiner Mitteilung auf die vertane Chance der “FAZ”, nach der Trennung von einem ihrer vier Herausgeber im Frühjahr dieses Jahres, erstmals eine Frau in ihr oberstes Gremium aufzunehmen. Das Schlusslicht im Ranking bildet der “Focus” mit einem gewichteten Frauenmachtanteil von 11,8 Prozent.

Online läuft es bereits besser Anzeige

“Unsere Ergebnisse zeigen, dass eine Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen an den Redaktionsspitzen durchaus erreichbar ist. Nun sollten die althergebrachten Muster endlich überwunden werden. Alles andere ist nicht zeitgemäß. Medien müssen jetzt besonders gut aufgestellt sein“, fordert Maren Weber, ProQuote Medien Vorsitzende.

Blickt man in die Online-Redaktionen scheint dies bereits besser zu gelingen als bei den Printkollegen: “Focus Online” zum Beispiel belegt dort Platz 4 mit einer Quote von 32,3 Prozent. Auch bei dieser Zählung steht “stern.de” ganz oben mit einem Anteil von 40,7 Prozent. Das G+J-Medium hatte in der Vergangenheit bereits bessere Werte. Im Januar 2018 waren es 52,4 Prozent. In der aktuellen Rangliste folgen “Zeit Online” (37,7 Prozent) und “Sueddeutsche.de” (34,6).

Die wenigsten Frauen in Führungspositionen finden sich nach wie vor bei “faz.net” (16,1 Prozent), allerdings mit einer leichten Steigerung zum Januar um 3,2 Prozentpunkte und den Axel-Springer-Medien “Bild.de” (24,5) und “Welt.de” (25). Allerdings zeigt die Entwicklung auch bei diesen beiden Online-Medien seit der letzten Erhebung nach oben.

tb

