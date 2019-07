Zeitschriften-IVW: TV-Programmies verlieren hunderttausende Käufer, Blue Ocean nun zweimal mit “Ninjago” in der Top 50

Von

Das Feld der größten Auflagen-Verlierer im Vergleich zum Vorjahr führen vier 14-tägliche Programmzeitschriften an: TV Direkt büßte 126.427 Abos und Einzelverkäufe ein, TV Digital 100.419, TV 14 genau 79.259 und TV Movie 68.288. Zusammen verabschiedeten sich also allein diese vier Titel von fast 375.000 Abonnenten und Einzelkäufern. Insgesamt büßte das Segment der Programmzeitschriften laut IVW im Vergleich zum Vorjahr 413.355 verkaufte Exemplare ein, fiel damit unter die 12-Mio.-Marke.

Prozentual gesehen deutlich im Minus liegen diesmal innerhalb der Verlierer-Flop-Ten das Kinder-Magazin “Lego Ninjago”, “Glamour”, “Jolie” und “Liebes Land”, sie büßten zwischen 24,1% und 54,4% ein.

Die Top 10 IVW-Gewinner im 2. Quartal 2019 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)

Platz Titel Abo+EV 2019-II 2019-II vs. 2018-II absolut 2019-II vs. 2018-II in % 1 Freizeit Heute 249.679 91.256 57,6 2 Lego City 81.496 29.501 56,7 3 Neue Freizeit 189.825 20.720 12,3 4 Land Apotheke 83.188 16.058 23,9 5 Freizeit pur 108.571 15.841 17,1 6 Die Aktuelle 303.021 14.476 5,0 7 Bibi und Tina 54.399 12.337 29,3 8 nur TV plus (nur TV + TV Sudoku + TV clever) 815.781 12.302 1,5 9 Lustiges Taschenbuch 170.189 12.173 7,7 10 Meine Woche 94.672 12.140 14,7

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA



Unter den großen Gewinnern finden sich unterdessen drei Zeitschriften mit “Freizeit” im Titel und mit “Lego City”, “Bibi und Tina” und “Lustiges Taschenbuch” drei Kinder-Marken. “Freizeit Heute” und “Lego City” gewannen an der Spitze jeweils mehr als 56% dazu.

Die Top 10 IVW-Verlierer im 2. Quartal 2019 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)

Platz Titel Abo+EV 2019-II 2019-II vs. 2018-II absolut 2019-II vs. 2018-II in % 1 TV Direkt 851.250 -126.427 -12,9 2 TV Digital 1.177.019 -100.419 -7,9 3 TV 14 1.907.197 -79.259 -4,0 4 TV Movie 814.405 -68.288 -7,7 5 Lego Ninjago 167.347 -53.051 -24,1 6 Glamour 108.003 -48.587 -31,0 7 TV Spielfilm 659.537 -47.326 -6,7 8 Jolie 46.335 -45.388 -49,5 9 Auf einen Blick 676.373 -44.822 -6,2 10 Liebes Land Die beste Art zu leben 37.459 -44.749 -54,4

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA



Neu in der IVW sind diesmal im Vergleich zum Vorjahr neun am Kiosk erhältliche Publikumszeitschriften. Ganz vorn in Sachen Abos und Einzelverkäufen: “Lego Ninjago Legacy” und “Lego Batman”. Das “Lego”-Print-Imperium von Blue Ocean, das neben den Magazinen u.a. auch durch zahlreiche Sammelkarten-Kollektionen besteht, beschert dem Verlag also erneute Erfolge – trotz des oben erwähnten 24,1%-Verlusts des Aushängeschildes “Lego Ninjago”. Neu dabei ist auch “Birgit Schrowange” mit verhaltenen 34.768 Abos und Einzelverkäufen, sowie das tolle kleine Magazin “Katapult”, das inzwischen auch die 20.000er-Marke übersprungen hat.

Die Top 10 IVW-Einsteiger im 2. Quartal 2019 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf) Anzeige

Platz Titel Abo+EV 2019-II 2019-II vs. 2018-II absolut 2019-II vs. 2018-II in % 1 Lego Ninjago Legacy 161.105 neu 2 Lego Batman 62.229 neu 3 Adel privat 53.488 neu 4 Birgit Schrowange 34.768 neu 5 PJ Masks 25.802 neu 6 Katapult Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaften 20.448 neu 7 Cato 17.396 neu 8 Gluten Free 13.276 neu 9 wandermagazin 9.139 neu 10 KEIN PLATZ 10 - NUR 9 NEUE TITEL IN DER IVW

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA



Trotz der Verluste wird das Feld der am Kiosk erhältlichen meistverkauften Publikumszeitschriften weiterhin von vielen Programmies angeführt. In der Top Ten finden sich neun solcher Titel. Mehr als 1 Mio. Abonnenten und/oder Einzelverkäufe erreichen dabei noch “TV 14” und “TV Digital”. Einziges Nicht-Programmie in der Top Ten bleibt die “Landlust” mit 788.699 Abos und Einzelverkäufen.

“Der Spiegel” folgt als größtes der aktuellen Wochenmagazine mit 530.324 Verkäufen in den beiden wichtigen IVW-Kategorien auf Rang 13, verlor dabei nur minimale 0,1%. Hauptgrund dafür ist aber das Plus bei den ePaper-Abos, bzw. Spiegel-Plus-Kunden. Diese Zahl wuchs von 31.387 auf 55.348 und glich die schrumpfenden Papier-Verkäufe fast komplett aus. Der “stern” hingegen verzeichnet auf Rang 24 ein erneut deutliches Minus von 11,6%, der “Focus” belegt mit einem 2,3%-Minus Platz 30.

Neben “TV Direkt” und dem “stern” verloren innerhalb der Top 50 auch noch “Meine Familie & ich”, die “Superillu”, die “Computer Bild”, das erwähnte “Lego Ninjago” und “Frau im Trend” 10% und mehr. Nach oben ging es für ganze sieben Top-50-Magazine: Mit “nur TV plus”, “TV pur”, “TV für mich” auch für drei (günstige) Programmies, außerdem für “Die Aktuelle”, “Freizeit Heute”, “Neue Freizeit” und das “Lustige Taschenbuch”. Neu in der Top 50 ist “Lego Ninjago Legacy”, das sich direkt 161.105 mal im Einzelhandel verkaufte, Abos gibt es bei diesem Neuling noch keine.

Auf den Rängen 51 bis 100 folgen weitere zehn Gewinner, vor allem für “Top Model Creative Magazine”, “Garten Flora”, “Freizeit pur” und “Freizeit Rätsel” ging es prozentual gesehen deutlich nach oben. Massive Verluste erlitten hingegen “Freizeit Monat”, “Freizeit Total”, “Lust auf Genuss”, “Glamour”, “Brigitte Woman”, “Adel aktuell” und “Kochen & Geniessen”.

Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abos+Einzelverkauf)

Platz Titel Abo+EV / 2019-II 2019-II vs. 2018-II / absolut 2019-II vs. 2018-II / in % 1 TV 14 1.907.197 -79.259 -4,0 2 TV Digital 1.177.019 -100.419 -7,9 3 TV Direkt 851.250 -126.427 -12,9 4 Hörzu 845.577 -30.906 -3,5 5 nur TV plus (nur TV + TV Sudoku + TV clever) 815.781 12.302 1,5 6 TV Movie 814.405 -68.288 -7,7 7 Landlust - Die schönsten Seiten des Landlebens 788.699 -29.098 -3,6 8 Auf einen Blick 676.373 -44.822 -6,2 9 TV Spielfilm 659.537 -47.326 -6,7 10 TV pur 571.271 2.226 0,4 11 Bild der Frau 545.728 -38.626 -6,6 12 Freizeit Revue 534.289 -27.529 -4,9 13 Der Spiegel 530.324 -333 -0,1 14 TV Hören und Sehen 509.741 -21.685 -4,1 15 Neue Post 441.244 -18.233 -4,0 16 Freizeitwoche 380.482 -16.134 -4,1 17 TV für mich 373.577 5.313 1,4 18 Funk Uhr 330.732 -22.392 -6,3 19 Freizeit Spass 327.170 -9.660 -2,9 20 Das Neue Blatt 323.107 -18.022 -5,3 21 Bunte 306.740 -5.181 -1,7 22 Die Aktuelle 303.021 14.476 5,0 23 Fernsehwoche 279.568 -17.879 -6,0 24 stern 279.152 -36.782 -11,6 25 Tina 277.405 -9.997 -3,5 26 Land Idee 270.973 -12.947 -4,6 27 Mein schöner Garten 259.089 -6.612 -2,5 28 Freizeit Heute 249.679 91.256 57,6 29 Auto Bild 247.963 -23.717 -8,7 30 Focus 227.992 -5.267 -2,3 31 Meine Familie & ich 226.638 -25.142 -10,0 32 Brigitte 225.147 -20.563 -8,4 33 c't magazin für computertechnik 225.004 -9.267 -4,0 34 mein schönes Land 223.115 -7.489 -3,2 35 auto motor und sport 202.680 -17.126 -7,8 36 TV piccolino 196.528 -4.011 -2,0 37 Neue Woche 193.593 -4.132 -2,1 38 Gong 190.176 -5.464 -2,8 39 Neue Freizeit 189.825 20.720 12,3 40 InStyle 187.812 -5.368 -2,8 41 TV Today 186.760 -14.430 -7,2 42 Woche heute 173.598 -10.775 -5,8 43 Superillu 173.350 -20.421 -10,5 44 Reader's Digest Das Beste 170.462 -1.746 -1,0 45 Lustiges Taschenbuch 170.189 12.173 7,7 46 Sport Bild 169.811 -7.628 -4,3 47 Computer Bild 168.672 -25.842 -13,3 48 Lego Ninjago 167.347 -53.051 -24,1 49 Frau im Trend 162.762 -21.943 -11,9 50 Lego Ninjago Legacy 161.105 neu 51 Viel Spaß 154.995 20 0,0 52 Geo 153.742 -6.765 -4,2 53 Wohnen & Garten 148.807 -9.133 -5,8 54 Top Model Creative Magazine 147.647 6.176 4,4 55 TV 4Wochen 147.354 -8.348 -5,4 56 Das Goldene Blatt 146.047 -4.095 -2,7 57 Schöne Woche 145.993 -10.600 -6,8 58 Frau im Spiegel 145.564 -7.613 -5,0 59 Freizeit Monat 145.040 -29.126 -16,7 60 Freizeit Exklusiv 143.760 -8.839 -5,8 61 Freizeit Blitz 141.725 -8.216 -5,5 62 TV 4x7 138.756 -11.673 -7,8 63 welt der wunder 138.501 3.821 2,8 64 Lisa 136.321 -3.976 -2,8 65 mein tv & ich 135.084 -141 -0,1 66 Die Neue Frau 134.443 -3.189 -2,3 67 Neue Welt 132.650 -6.156 -4,4 68 Garten Flora 130.564 7.356 6,0 69 Super TV 130.092 -5.932 -4,4 70 Freundin 127.141 -4.428 -3,4 71 Echo der Frau 126.366 -7.318 -5,5 72 neues für die Frau 125.795 -12.982 -9,4 73 Freizeit Express 123.863 -12.989 -9,5 74 Alles für die Frau 123.823 -2.880 -2,3 75 TV Schlau 122.365 2.872 2,4 76 Cosmopolitan 121.814 4.616 3,9 77 Lisa Wohnen & Dekorieren 119.343 -1.579 -1,3 78 P.M. 119.337 -7.167 -5,7 79 von Frau zu Frau 117.213 -3.613 -3,0 80 Freizeit Total 116.320 -25.627 -18,1 81 TV klar 115.910 -9.088 -7,3 82 Joy 115.454 -1.376 -1,2 83 Für Sie 113.641 -2.379 -2,1 84 Schöne Welt 112.928 -948 -0,8 85 Geolino 111.016 -7.230 -6,1 86 Lust auf Genuss 110.085 -22.756 -17,1 87 Freizeit pur 108.571 15.841 17,1 88 Woche der Frau 108.566 2.439 2,3 89 Glamour 108.003 -48.587 -31,0 90 Freizeit Rätsel 107.662 6.499 6,4 91 Gala 107.344 -11.042 -9,3 92 Frau aktuell 107.034 -624 -0,6 93 happinez 106.489 -11.516 -9,8 94 Lea 106.142 -7.851 -6,9 95 Brigitte Woman 106.105 -26.399 -19,9 96 illu der Frau 103.414 2.488 2,5 97 Adel aktuell 100.239 -29.709 -22,9 98 Kochen & Geniessen 99.903 -40.479 -28,8 99 myself 99.518 -7.015 -6,6 100 Donna 98.561 -2.091 -2,1

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA



Hinweis: Die neuesten Zahlen der überregionalen Tages-, Sonntags- und Wochenzeitungen finden Sie an dieser Stelle.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.