Werbemarkt im ersten Halbjahr minimal über 2018, doch Print, TV und Kino verlieren Umsatz

Die deutschen Medien haben laut Nielsen im ersten Halbjahr 14,88 Mrd. Euro mit Werbung umgesetzt. Im Vergleich zu 2018 sind das 0,1% mehr - eine Stagnation also. Dafür, dass es im Werbemarkt nicht besser läuft, waren in den ersten sechs Monaten des Jahres die Print-Medien, sowie das Fernsehen und das Kino verantwortlich. Sie liegen unter dem Vorjahr. Aufwärts ging es für Online-Werbung (Desktop und Mobile), Out of Home und Radio.

Das Fernsehen bleibt mit einem Werbemarktanteil von 46,8% natürlich weiterhin das umsatzstärkste Medium Deutschlands: 6,96 Mrd. Euro weist Nielsen für die Monate Januar bis Juni aus – 1,3% weniger als im Vorjahr. Immerhin: Nach dem Mai lag das Minus noch bei 3,0%, der Juni hat also die negative Entwicklung etwas abgefedert.

Keinen positiven Effekt gab es hingegen für die Printmedien. Im Gegenteil: Die Zeitungen, die nach dem Mai noch leicht im Plus lagen, befinden sich nun 1,7% unter dem Vorjahreszeitraum, das Minus der Publikumszeitschriften liegt weiterhin bei 3,5% und die Fachzeitschriften fielen auf einen Rückgang von 3,6%. Auch das Kino verlor 3,6% ihres Werbeumsatzes.

Über dem Vorjahreszeitraum liegen hingegen die Online-Medien, die Out-of-Home-Werbung und das Radio. Vor allem die Mobile-Umsätze steigen rasant – von 436,7 Mio. auf 541,8 Mio. Euro – ein Plus von 24,1%. Mitgerechnet wird hier – wie auch in der Rubrik Desktop – die Display-Werbung der deutschen Vermarkter, also keine Suchmaschinen- oder Social-Media-Reklame.

Das Feld der Werbungtreibenden, die das meiste Geld in Reklame investiert haben, wird von Procter+Gamble (446,9 Mio. Euro), Ferrero (213,1 Mio.), Lidl (188,0 Mio.) und L’Oreal (183,6 Mio.) angeführt. Deutlich weniger als noch im Vorjahr investierte die Media-Saturn-Holding, deren Ausgaben von 146,4 Mio. um 33,6% auf 97,2 Mio. schrumpften.

Die Top-Branchen in Sachen Werbe-Investitionen sind der Lebensmitteleinzelhandel, Online-Dienstleistungen, die PKW-Branche und Arzneimittel.

Wie immer muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich bei den Nielsen-Zahlen um Brutto-Umsätze handelt. Eventuelle Rabatte, Austauschgeschäfte und Eigenanzeigen werden in diesen Zahlen nicht als solche, sondern als komplett nach Preisliste bezahlte Werbung gewertet. Über tatsächliche Umsätze geben die Nielsen-Zahlen also keine Auskunft. Ein wichtiges Indiz für die Entwicklung der einzelnen Branchen und Segmente und den Werbedruck sind sie dennoch.

