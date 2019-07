Digital Science: Holtzbrinck Digital beteiligt sich an Startup Gigantum

Holtzbrinck Digital erweitert sein Portfolio im Wissenschaftsbereich: Die Sparte Digital Science beteiligt sich am US-amerikanischen Startup Gigantum. Im Zentrum des Geschäfts steht eine Plattform, die es mehreren Wissenschaftlern ermöglicht zur gleichen Zeit an großen Datenmengen zu arbeiten.

Digital Science, der Wissenschaftsbereich von Holtzbrinck Digital, beteiligt sich am Unternehmen Gigantum. Das Data Science-Startup hat seinen Sitz in Washington D.C. und wurde an der Computer Science Fakultät der Johns Hopkins University gegründet. Wie hoch die Beteiligung ausfällt, wurde nicht kommuniziert.

Die bei Gigantum entwickelte Plattform ermöglicht es mehreren Wissenschaftlern gleichzeitig an großen Datenmengen zu arbeiten. Außerdem werden bei der Verwendung unterschiedlicher Programmier-Tools die Beiträge jedes Wissenschaftlers auf der Plattform zu einem gemeinsamen Code zusammengefügt, so dass mehrere Wissenschaftler das Forschungsprojekt simultan vorantreiben können, heißt es in der Mitteilung.

"Leistungsstarke Tools werden immer wichtiger"

“In der heutigen Datenwelt arbeiten Wissenschaftler mit größeren Datenmengen als je zuvor. In großen Forschungsprojekten werden massive Datenmengen verarbeitet und immer mehr Wissenschaftler müssen über Programmier-Kenntnisse verfügen, um diese Datenmengen in Code zu verarbeiten. Entsprechend werden leistungsstarke Tools, die Daten strukturiert und jederzeit nachvollziehbar vorhalten immer wichtiger”, erlärt Julian Oei, CEO von Holtzbrinck Digital.

tb

