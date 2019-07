#trending // die Fußball-Weltmeisterinnen aus den USA

Das Weltmeister-Team der US-amerikanischen Fußballerinnen wurde am Mittwoch mit einer Parade durch New York geehrt. Im Rahmen der Ehrung erzielten zahlreiche unterschiedliche Social-Media-Posts beachtliche Interaktionsraten. So twitterte Barack Obama ein Foto von sich mit dem Trikot des Teams: “Proud to rep America’s best team! Congrats @USWNT and thanks for being such a strong inspiration for women and girls—and everybody—all across the country.” 400.000 Likes und Retweets gab es dafür bis Mitternacht deutscher Zeit, zudem 1,35 Mio. Likes auf Instagram.

Megan Rapinoe, der große Star des Teams, sorgte vorher bereits für Schlagzeilen mit einem Interview bei CNN: “Your message is excluding people. You’re excluding me. You’re excluding people that look like me. You’re excluding people of color. You’re excluding… Americans that maybe support you”, sagte sie in Richtung Donald Trump. 2,3 Mio. mal wurde das CNN-Video auf Facebook abgerufen, 75.000 Likes & Co. gab es. Mit Rapinoes Rede bei der Parade sammelte CNN weitere 1,8 Mio. Views ein. Rapinoe-Kritiker machten sich hingegen u.a. bei Breitbart Luft, 110.000 Reaktionen gab es dort.

Der erfolgreichste Facebook-Posts zum Thema kam aber von den “Simpsons”: