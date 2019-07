Strategische Partnerschaft: Burda-Tochter BCN verantwortet künftig die “ADAC Motorwelt”

Der ADAC richtet sein Magazin “ADAC Motorwelt” grundlegend neu aus und hat nun einen Partner für die Umsetzung gefunden: Hubert Burda Media. Ab dem ersten Quartal 2020 ist die Burda-Tochter BCN sowohl für Produktion, Herstellung und Druck als auch für Redaktion, Vermarktung, Marketing und Distribution zuständig. Der ADAC bleibt Herausgeber der Zeitschrift und ist über den Chefredakteur Martin Kunz weiterhin inhaltlich verantwortlich, wie Burda mitteilte.

Hintergründiger und vielfältiger

Bereits Anfang des Jahres hatte der ADAC den wohl größten Umbruch in der Geschichte der monatlichen Mitgliederzeitschrift seit der Gründung im Jahr 1945 verkündet. Seitdem hatten sich Medienhäuser um den extrem lukrativen Auftrag in mehrstelliger Millionenhöhe bemüht. Ein halbes Dutzend Verlage soll vorstellig geworden sein, auch Axel Springer gehörte wohl zu den Anwärtern (MEEDIA berichtete). Grund für die Neuausrichtung ist ein rigider Sparkurs: Allein die Post-Zustellung kostete den Verein 50 Millionen Euro, hinzu kommen 40 Millionen Euro an laufenden Kosten. Durch Anzeigen erwirtschaftete die Motorwelt im selben Zeitraum nur 30 Millionen Euro, heißt es.

Mit der Neuausrichtung erscheint das Magazin künftig nur noch quartalsweise und soll nicht mehr ohne Zusatzkosten in den Briefkästen der Mitglieder landen. Vertrieben wird die “ADAC Motorwelt” künftig über die 178 ADAC-Geschäftsstellen und Service Center, die ADAC Fahrsicherheitszentren sowie über den stationären Einzelhandel flächendeckend in den Märkten von Edeka und Netto Marken-Discount.

“Mit diesem Distributionsnetz haben alle ADAC-Mitglieder gegen Vorlage des Mitgliedsausweises auch weiterhin die Möglichkeit, sehr einfach und unkompliziert die jeweils neueste Ausgabe ihres Mitgliedermagazins beim nächsten Einkauf mit nach Hause zu nehmen”, heißt es.

Das Magazin soll künftig hintergründiger und eine breitere inhaltliche Vielfalt aufweisen sowie eine wertigere Haptik erhalten. Zudem wird das Hauptprodukt durch verschiedene Supplements, die in erster Linie regionale und lokale Inhalte und Angebote bieten, ergänzt. Auch die Auflage von 13 Millionen Heften im Jahr 2019 soll schrumpfen. Derzeit plane man mit fünf Millionen Heften monatlich, hieß es zumindest Anfang dieses Jahres.

