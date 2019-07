#trending // ein Rocker im Rollstuhl

Szenen des “Resurrection Fests”, eines Metal-Festivals in Spanien, gehen derzeit um die Social-Media-Welt. Keine Szenen einer der Bands – in diesem Jahr traten u.a. Slayer, Slipknot, Within Temptation und King Diamond auf – sondern Szenen aus dem Publikum. Zu sehen: ein rockender Rollstuhlfahrer, der von den Besuchern mitten in der Menge mitsamt seines Rollstuhls in die Höhe gehoben und dort getragen wird, damit er über den Zuschauern sehen und mitrocken kann.

Ein Tweet der Band Arch Enemy mit den Szenen als Bewegtbild sammelte beispielsweise 1,2 Mio. Abrufe ein. Ausgehend von spanischen Medien wie La Vanguardia und El Pais, die 67.000 und 33.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen einsammelten, berichteten auch Medien in zahlreichen anderen Ländern, in Deutschland kam Spiegel Online beispielsweise am Dienstagabend in wenigen Stunden auf 7.000 Reaktionen.