trending: die “Kinder des Schreckens”, ein orangener Vogel in England und Zlatan Ibrahimovics Lieblings-Team

#trending // ein orangener Vogel in England Ein ungewöhnlicher Vogel sorgt in England (aber durch das Internet natürlich auch weltweit) für Amüsement. Der offenbar hilflose Vogel, komplett orange, wurde von Leuten an der Autobahn A41 in England gefunden und in das Tiggywinkles Wildlife Hospital gebracht. Im Glauben, sie hätten einen völlig ungewöhnlichen seltenen exotischen Vogel mitten in England gefunden. Die Helfer im Hospital waren verblüfft. Vor allem roch der Vogel gut. Des Rätsels Lösung: Der Vogel war gar kein Exot, sondern eine stinknormale Möwe, die – kein Scherz – in einen Abfallbehälter voll mit einem indischen Curry-Gericht gefallen war. Also sah sie anschließend orange aus und roch nach leckerem Essen. Die Mitarbeiter wuschen den Vogel, päppelten ihn auf und entließen ihn wieder in die Freiheit. Ein Facebook-Post des Hospitals machte verschiedene Medien aufmerksam – und bescherte dann Mashable 266.000 Social-Media-Interaktionen, Lad Bible165.000, 9Gag 102.000, Mail Online 71.000 und CNN 43.000. Noch verrückter: Vor drei Jahren hatte es in Wales schonmal einen ähnlichen Fall gegeben – damals brachte er u.a. dem Guardian einen großen Social-Media-Erfolg ein.