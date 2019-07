Burda investiert in die globale Fotoplattform Sweet Escape

Soong und Etienne sind bereits Gründer von Bridestory, Südostasiens größtem Onlinemarktplatz für Hochzeiten. Heute verfügt Sweet Escape nach Unternehmensangaben über zehntausende Kunden in Hunderten von Ländern, die Buchungen hätten sich seit der Einführung im Jahr 2017 mehr als vervierfacht.

Sweet Escape will die erste KI-Imaging-Technologie in der Region zu sein und den Wandel in dieser Branche im Bereich Fotografie anführen. Mit der neuen Finanzierungsrunde soll die Technologie des Unternehmens weiterentwickelt und die Präsenz in Asien gestärkt werden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Jakarta beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Singapur und Manila. Bis Ende 2019 soll die Teamgröße verdoppelt werden.