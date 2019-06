Führungswechsel bei “Vice”: Felix Dachsel wird neuer Chefredakteur der DACH-Region, Laura Himmelreich geht

Felix Dachsel ist ab sofort Chefredakteur von "Vice" in der DACH-Region. Er tritt damit die Nachfolge von Laura Himmelreich an, die das Medienunternehmen auf Wunsch verlässt. Dachsel war erst im Oktober vergangenes Jahr zu "Vice" gekommen.

Als Chefredakteur von “Vice” verantwortet Dachsel fortan die redaktionellen Geschicke der Medienmarke in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er arbeitet dabei mit Kai Strehler zusammen, dem Head of Marketing im DACH-Bereich. Dachsel war im Oktober 2018 von der “Zeit” zu “Vice” gekommen und hat als Online-Chef von Vice.com begonnen.

Laura Himmelreich, deren Position Dachsel damals übernommen hatte, verantwortete seither die DACH-Region des Portals. Dies hatte unter anderem zu Protesten in der österreichischen Redaktion geführt, die ihre Autonomie gefährdet sah. Himmelreich wird “Vice” auf eigenen Wunsch verlassen: “Ich habe es als großes Privileg empfunden, dieses großartige Team bei Vice leiten zu dürfen. Ich bin stolz darauf, was wir in diesen drei aufregenden Jahren zusammen erreicht haben. Für mich ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, weiterzuziehen.”

Felix Dachsel, Editor-in-Chief von “Vice”: “Es macht großen Spaß hier zu arbeiten. Und nie war junger, kritischer Journalismus notwendiger. Wir beobachten im Moment eine hochpolitische Jugend, die ihre Zukunft von Ignoranz und Bräsigkeit bedroht sieht. Vice ist das junge Medium, das diesen Aufruhr begleitet.”

Benjamin Ruth, Herausgeber und Geschäftsführer von “Vice” in Deutschland, dankt Himmelreich für “drei erfolgreiche Jahre”. “Durch ihre journalistische Expertise hat alle Bereiche der Redaktion vorangebracht und unsere Marke im deutschsprachigen Raum mit einer Vielzahl an exklusiven und politischen Stücken noch relevanter gemacht”, sagt Ruth weiter. “Jetzt schlagen wir ein neues Kapitel von Vice auf. Mit Felix Dachsel haben wir einen Nachfolger gefunden, der sich durch mutige, kreative und innovative Ideen bewiesen hat.”

