Messe München: Christian Krause wird neuer Unternehmenssprecher

Die Messe München GmbH baut ihre Unternehmenskommunikation aus: Christian Krause tritt zum 1. Juli die Stelle als Unternehmenssprecher an. In seiner neuen Funktion soll der 40-Jährige insbesondere die Marke der Messe in den Medien stärken.

Krause berichtet künftig an Aleksandra Solda-Zaccaro, die als als Chief Marketing & Communications Officer die Verantwortung auch für die interne und externe Unternehmenskommunikation innehat. Der neue Unternehmenssprecher ist seit 15 Jahren in verschiedenen Positionen in der Kommunikation aktiv. Zuletzt war er Pressesprecher der Generali Deutschland AG und danach in der Content-Kommunikation von Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Krause verantwortet fortan die Aktivitäten der Public and Media Relations. Außerdem soll er der Marke Messe München zu mehr Präsenz in den Medien verhelfen. In diesem Zuge wird Stephanie Schuler die Stellvertreterin des Unternehmenssprechers. Sie ist bereits seit Mai 2016 als Referentin der Unternehmens-PR bei der Messe München tätig.

