#trending // Israel Folau

In Australien beherrscht derzeit Israel Folau die Social-Media-Diskussionen. Folau ist einer der besten Rugby-Spieler des Landes und machte im Frühjahr von sich reden, weil der gläubige Christ gegen Homosexuelle gewettert hatte. U.a. schrieb er in den sozialen Netzwerken, auf sie würde “die Hölle” warten. Der australische Verband schmiss Folau daraufhin raus.

Nun wurde die Debatte wieder befeuert, weil Folau juristisch gegen den Rauswurf vorgehen will und dafür Geld per Crowdfunding einsammeln wollte. Die Plattform GoFundMe stoppte die Aktion aber, weil sie gegen die Geschäftsbedingungen verstoße. In einer Mitteilung schrieb GoFundMe u.a.: “As a company, we are absolutely committed to the fight for equality for LGBTIQ people and fostering an environment of inclusivity” und “While we welcome GoFundMes engaging in diverse civil debate, we do not tolerate the promotion of discrimination or exclusion”.

Mehrere australische Medien sammelten viele Interaktionen mit der Story ein: SBS News kam mit “Israel Folau’s GoFundMe page shut down amid outrage” auf 141.000 Reaktionen, ABC News mit “Israel Folau’s campaign shut down by GoFundMe, donors to be refunded” auf 96.000, news.com.au mit “Israel Folau’s GoFundMe page removed for breaching terms of service” auf 95.000 und The Sydney Morning Herald mit “Folau GoFundMe appeal shut down by crowdfunding site” auf 79.000.