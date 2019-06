Flensburger SHZ-Verlag und Falkemedia wollen Magazingeschäft zusammenlegen

In den Zeitschriftenmarkt in Norddeutschland kommt Bewegung. Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ) und das Kieler Medienhaus Falkemedia wollen ihr Magazingeschäft zusammenlegen. Damit würde im Norden ein neuer großer Player in der stark umkämpften Zeitschriftenbranche entstehen – mit Titeln von dem Thermomix-Heft "Zaubertopf" bis "Landgang".

„Wir überlegen, ob wir das Zeitschriftengeschäft des SHZ und von Falkemedia fusionieren“, erklärt SHZ-Geschäftsführer Axel Gleie gegenüber MEEDIA. Dem geplanten Zusammenschluss müsse allerdings noch das Bundeskartellamt zustimmen, heißt es. Die Maßnahme hatten die Me­di­en- und Be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft, Flens­burg, und die Fal­ke­me­dia Be­tei­li­gungs GmbH in Kiel jüngst gegenüber den Wettbewerbshütern angemeldet.

Neuer, großer Magazinverlag im Norden

Mit dem Zusammenschluss würde ein neuer großer Magazinverlag in Norddeutschland entstehen. Zum SHZ gehören unter anderem Titel wie “Landgang”, “die inseln”, das “Sylt-Magazin”, “Finesse Gourmet” und “Handballwoche”. Auch Falkemedia verfügt mit 20 Titeln über ein reichhaltiges Portfolio an Special-Interest-Titeln. Dazu zählen Food-Zeitschriften wie “Zaubertopf”, “LandGenuss”, “LandRezept” und “Naturapotheke” sowie Techniktitel wie “MacLife”, “MacLife Wissen”, “iphone und iPad Life” sowie Musikmagazine wie “Beat”. Falkemedia wollte sich auf MEEDIA-Anfrage nicht dazu äußern.

Gegründet wurde das Medienhaus Falkemedia 1994. Es beschäftigt bundesweit an fünf Standorten in Kiel, Köln, Berlin, Frankfurt, München mehr als 90 Mitarbeiter. “Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege ermöglichen es dem Unternehmen, in konkurrenzloser Geschwindigkeit auf neue Anforderungen zu reagieren”, ist das Credo von Falkemedia. Der SHZ-Verlag ist mit mehr als 20 Tageszeitungen einer der führenden Regionalzeitungsverlage in Norddeutschland. Publizistisches Flaggschiff ist das “Flensburger Tageblatt”.

Das Zeitschriftengeschäft in Deutschland befindet sich im Umbruch. Nachlassende Vertriebserlöse und rückläufige Anzeigengeschäfte zwingen die Verlage, ihre Magazingeschäft weiter zu konsolidieren oder zu verkaufen. Zudem müssen die Medienunternehmen ihre Magazintitel stärker auf die veränderte digitale Mediennutzung ausrichten.

