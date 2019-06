Handelsblatt Media Group: Geschäftsführer Frank Dopheide verlässt das Unternehmen

Von

So wurde kürzlich mit Oliver Voigt, bisher Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich, ein neuer Mann in der Geschäftsführung installiert. Unternehmensnahen Kreisen zufolge genießt Voigt eher das Vertrauen Grabners als Dopheide. Der frühere Chef der Werbeagentur Grey, Dopheide, war von Gabor Steingart zur Handelsblatt-Gruppe geholt worden.

Bald sitzt neben Voigt, der den Auftrag aus Stuttgart haben dürfte, die HMG wieder auf Kurs zu bringen, nur noch Geritt Schumann als Chief Digital Officer in der Geschäftsführung. Falls der nicht auch geht. Finanz-Geschäftsführer Ingo Rieper ist Gabort Steingart schon zu dessen Medien-Startup Media Pioneers gefolgt.

Was Dopheide künftig macht, ist unklar. Gut möglich, dass er sich wieder ganz auf seine Strategieagentur Deutsche Markenarbeit konzentriert. In einer Mail an Mitarbeiter deutet er das an, indem er schreibt, er wolle “wieder selbständiger” werden. Laut “Rheinischer Post “soll er gegenüber anderen Führungskräften der HMG gesagt haben: „Reibung erzeugt Energie. In der Reibung von Aufsichtsrat und mir ist daraus Bremsenergie geworden.“ Damit kann eigentlich nur Grabner gemeint sein. Die “RP” schreibt, ein Versuch von Verleger Dieter von Holtzbrinck, Dopheide mit einem neuen Vertrag langfristig an das Unternehmen zu binden sei fehlgeschlagen. Das verwundert etwas, wenn man die beschriebene Konstellation betrachtet. Andererseits muss ein angebotener Vertrag auch nicht für die Geschäftsführung gewesen sein.

Dass Dopheide aus dem Leitungsgremium der HMG nach Steingarts Rauswurf über kurz oder lang ausscheiden würde, ist für Beobachter des Hauses jedenfalls keine wirkliche Überraschung.

