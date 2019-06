“Stranger Things”: Finaler Trailer zur dritten Staffel ist da

+++Achtung: Spoiler-Gefahr für alle, die die zweite Staffel nicht gesehen haben+++

Und dieses Mal soll die ganze Welt dran glauben: So sieht es zumindest aus, wenn man sich die Vorschau auf die neue Staffel der Mystery-Serie auf Netflix anschaut. Dabei schien das Problem am Ende der zweiten Staffel gelöst: “Eleven”, gespielt von Millie Bobby Brown, hatte das Portal zur anderen Dimension geschlossen.

Doch nun sieht es ganz so aus, als ob die Schattenwesen doch in unsere Dimension durchgebrochen sind. Und noch schlimmer: Nun sollen sie es nicht nur auf einzelne Personen abgesehen haben, sondern die ganze Menschheit. So heißt es am Ende:

Wir werden dich töten. Wir werden deine Freunde töten. Und wir werden alle töten. Anzeige

Die neue Staffel geht am 4. Juli, dem Datum des amerikanischen Unabhängigkeitstages, bei Netflix auf Sendung – auch in Deutschland.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.