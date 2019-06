Produktion eingestellt: Google will keine eigenen Tablets mehr bauen

Das Pixel Slate ist damit das vorerst letzte Tablet von Google. In Deutschland kam es nie in den Handel. Das Unternehmen will sich künftiger stärker auf Laptops, allen voran seine Chromebooks bzw. das Pixelbook, konzentrieren. Damit verzichtet der Konzern auch auf die Vorstellung zweier geplanter Tablets.

Auf Twitter stellte Rick Osterloh, seines Zeichens Senior Vice President der Sparte Devices and Services und damit auch verantwortlich für Tablets, allerdings klar: Google entwickelt lediglich keine eigenen Tablets mehr.

Hey, it's true…Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)

— Rick Osterloh (@rosterloh) June 20, 2019