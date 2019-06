Amazon verrät aus Versehen den deutschen Marktplatz-Umsatz: Es sind gigantische 10,2 Mrd. Euro

Amazon macht mittlerweile mehr Umsatz mit Dritt-Anbietern auf seinem Marktplatz als mit selbst vertriebenen Produkten. Das hat Gründer und CEO jeff Bezos jüngst in einem Brief an die Aktionäre verraten. In einer Mail an deutsche Marktplatz-Händler lieferte der E-Commerce-Riese jetzt wohl unabsichtlich eine weitere Zahl, mit der man den deutschen Marktplatz-Umsatz leicht ausrechnen kann - und der ist gigantisch.

Die Rechnung geht so: Jeff Bezos hat in seinem Aktionärsbrief öffentlich erklärt, dass Amazon 2018 ein E-Commcerce-Handelsvolumen von 277 Milliarden Dollar gemacht hat, also eigener Umsatz plus Marktplatz. Von den 277 Mrd. entfielen 160 Mrd. Dollar auf den Marktplatz weltweit. Davon wiederum stammen die Hälfte aus den USA. Ergo: Amazon setzte mit dem Marktplatz in den USA 2018 rund 80 Mrd. Dollar um.

In einer Mail an deutsche Marktplatz-Händler wirbt Amazon nun dafür, dass diese auch auf dem Marketplace von amazon.com präsent sein sollen. Ein Argument in der Mail: “Auf amazon.com wird 7-mal so viel Umsatz generiert wie auf amazon.de, mit nur halb so vielen Händlern.” Also: Der Marktplatz-Umsatz in den USA ist siebenmal größer als der in Deutchland. 80 geteilt durch sieben ergibt 11,42 Mrd. Dollar, was rund 10,2 Mrd. Euro entspricht. Voilà, wir haben den deutschen Marktplatz-Umsatz von Amazon.

Diese Rechnung erstmals aufgemacht hat Mark Steier bei Wortfilter.de.

