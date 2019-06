#trending // Die Possum fressende Huntsman-Spinne Spinnen. Immer wieder ein Lieblingsthema der Social-Media-Nutzer. Vor allem, wenn sie möglichst gruselig aussehen. Mit einem solchen Fall punktete Mail Online am Montag. Die Boulevard-Website fand in der Facebook-Gruppe “Tasmanian Insects and Spiders” einen Post mit einer Huntsman-Spinne, die ein Possum gefangen hat und es nun fressen will. Mail Online strickte einen Artikel um die Fotos, dachte sich die Headline “The stuff of nightmares! Husband and wife stumble across a spider eating an entire POSSUM” aus und sammelte damit über 110.000 Likes & Co. auf Facebook und Twitter ein.