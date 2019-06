Ulrike Deike wird neue Verwaltungsdirektorin des Norddeutschen Rundfunks

Ulrike Deike, 45, stammt aus Magdeburg. Sie absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover und ist Diplom-Ökonomin. Die ausgebildete Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin war von 2001 bis 2011 in der Abteilung Revision bei der Susat & Partner OHG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaf t in Hamburg tätig. Seit 2012 ist sie Geschäftsführerin beim AGA Norddeutscher Unternehmerverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e.V. in Hamburg.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.