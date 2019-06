#trending // “Influencer” in Tschernobyl Der Erfolg der HBO-Serie “Chernobyl” hat der Region um den Ort des schlimmsten Atom-Unfalls der Weltgeschichte ungewollt neue Besucher beschert. Darunter auch viele so genannte “Influencer”, die mit geschmacklosen Fotos von sich in und um Tschernobyl Diskussionen auslösen. “We truly live in an amazing time…” kommentiert die Website Sad and Useless sarkastisch und zeigt zahlreiche der Fotos.