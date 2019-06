“stern” stürzt mit Insektensterben-Titel fast auf Kiosk-Minusrekord, “Spiegel” bleibt auf solidem Niveau

Von

“Der Spiegel” landete mit seiner Ausgabe 20/2019 am ehesten von den drei Wochenmagazinen auf seinem Normalniveau. Mit 164.894 Einzelverkäufen verfehlten die Hamburger zwar ihren 12-Monats-Durchschnitt von derzeit 175.800, sprangen aber knapp über ihren 3-Monats-Durchschnitt von 164.400 Einzelverkäufen. Die Titelstory “Die fetten Jahre sind vorbei: Warum dem deutschen Wirtschaftswunder ein jähes Ende droht” bescherte dem Magazin also ein solides Ergebnis. Ohnehin sehen die Zahlen des “Spiegels” derzeit recht stabil aus: In den vergangenen fünf Wochen landete er immer zwischen 161.000 und 169.000 Einzelverkäufen. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen, kam “Der Spiegel 20/2019 auf eine verkaufte Auflage von 710.618 Exemplaren, darunter 96.371 ePaper und Spiegel-Plus-Kunden.

Der “stern” kam mit seiner Ausgabe 20/2019 nicht über 110.443 Einzelverkäufe hinaus. Damit schrammte er nur knapp an dem vier Wochen zuvor aufgestellten Minusrekord der Nummer 16/2019 vorbei. Die fand im Einzelhandel nur 109.637 Abnehmer. Das Titelthema “Insektensterben” kam also nicht sonderlich gut bei den potenziellen “stern”-Käufern an. Logischerweise blieb Heft 20 damit auch klar unter dem 12-Monats-Durchschnitt von derzeit 132.800 Einzelverkäufen und dem 3-Monats-Durchschnitt von 119.300 Exemplaren. Insgesamt fand die Nummer genau 456.744 Abnehmer, 24.319 davon via ePaper.

Klar unter seinen Möglichkeiten blieb zum vierten Mal in Folge der “Focus”: Nur 46.437 Leute griffen in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. zum Heft 20/2019 mit dem Titel “Friedrich Merz: Die Agenda 2030”. Damit blieb das Burda-Magazin auch deutlich unter seinem 12-Monats-Normalniveau von derzeit 58.200 Einzelverkäufen, sowie unter seinem 3-Monats-Niveau von 59.300. Auch hier noch der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 365.202 Exemplaren, inklusive 51.804 ePaper.

