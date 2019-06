Von

“Der Anteil der Onliner, der im Internet für Nachrichten bezahlt, ist nach wie vor auf einem überschaubaren Niveau”, konstatiert Medienwissenschaftler Dr. Sascha Hölig auf Anfrage von MEEDIA. Acht Prozent der erwachsenen Befragten (n=2.022) in Deutschland geben an, dass sie innerhalb des vergangenen Jahres für digitale Nachrichten im Internet Geld ausgegeben haben. Im Vergleich zum Vorjahr und den fünf Jahren zuvor bewegt sich der Wert auf einem ähnlichen, niedrigen Niveau. Lediglich europäische Länder wie Ungarn, Griechenland und Portugal (sieben Prozent) sowie Kroatien (sechs Prozent) liegen drunter. Dies zeigt der aktuelle Digital News Report, der an diesem Mittwoch veröffentlicht wurde. Um die Analyse im deutschen Raum hat sich ein dreiköpfiges Team vom Leibniz-Institut für Medienforschung gekümmert, neben Hölig sind das Professor Uwe Hasebrink und Julia Behre.

Innerhalb der unterschiedlichen Altersgruppen sind leichte Unterschiede zu erkennen: Bei der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen haben 2018 elf Prozent für Online-Nachrichten bezahlt, in der Gruppe 55+ sind es – wie im Vorjahr – sechs Prozent. Bei den Altersgruppen 25-34 und 35-44 liegen die Werte ziemlich konstant bei elf bzw. zwölf Prozent.

Der Blick auf die weltweite Auswertung offenbart, dass der Anteil an zahlungsfreudigen Nutzern im Vorjahr nur geringfügig gestiegen ist, allerdings befinden sich andere Länder auf einem höheren Level. Allen voran in Skandinavien geben Bürgerinnen und Bürger Geld für digitale Nachrichten aus: In Norwegen sind es satte 34 Prozent (+4), in Schweden immerhin 27 (+1), Finnland liegt bei 16 Prozent (-2) und Dänemark unverändert bei 15 Prozent. In den USA ist der Wert nach dem großen Sprung in 2017 durch die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten stabil geblieben (16 Prozent).

Das internationale Forscherteam glaubt, dass in einigen Ländern eine Abo-Müdigkeit einsetzen könnte, weil die Mehrheit ihr Budget lieber für Unterhaltungsmedien wie Spotify oder Netflix als für Nachrichten ausgibt. Manche Nutzer würden im Nachrichtenkonsum eine “lästige Pflicht” sehen.

Abo und Mitgliedschaft weit verbreitet, Spenden eher weniger

Unter den deutschen Nutzern, die für digitale News zahlen (n=165), ist die regelmäßig laufende Zahlung am weitesten verbreitet, also Zahlungen per Abo oder Mitgliedschaft. 41 Prozent der Befragten entscheiden sich für diese Option. Deutlich dahinter folgt der Zugang im Rahmen eines Print-Digital-Paketes.

Lediglich 16 Prozent zahlen für einzelne Artikel im Stile von Blendle oder einzelne Ausgaben, weitere fünf Prozent weniger spenden zur Unterstützung eines digitalen Nachrichtendienstes, wie es beispielsweise bei der “taz” möglich ist. 70 Prozent der regelmäßig zahlenden Nutzer, das zeigt die Auswertung, konsumieren das Angebot eines einzelnen Nachrichtenportals, lediglich 20 Prozent bezahlen für zwei unterschiedliche Angebote, sechs Prozent für drei Abos.

Publisher sollten daher eine starke journalistische Marke aufbauen, so Forscher Hölig. Die Begründung: “Die meisten Zugangswege zu Nachrichten im Internet laufen über das direkte Aufrufen einer App oder Nachrichtenseite. Zudem zahlen Nutzer, wenn sie denn zahlen, nur für ein, maximal zwei Angebote, und da muss man dann dabei sein.”

Um Nutzer dazu zu bringen, für ihre Inhalten zu zahlen, integrieren die Medienhäuser zunehmend Bezahlschranken. Dies bestätigen die Teilnehmer der Umfrage: Jeder Fünfte gibt an, dass er täglich auf eine Aufforderung dieser Art stößt, 22 Prozent berichten von einem wöchentlichen Kontakt, 2o Prozent erhalten eine Bezahlaufforderung lediglich einmal im Monat. 25 Prozent aller Befragten antworteten jedoch, im vergangenen Jahr auf keinerlei Bezahlschranke gestoßen zu sein. Im internationalen Vergleich kommen dagegen über zwei Drittel der Norweger wöchentlich in Kontakt mit Paid-Content-Modellen, in den USA ist es jeder zweite Nutzer. In welcher Form Bezahlmodelle verbreitet sind und welche Unterschiede es zwischen europäischen Ländern und den USA gibt, hat eine Untersuchung des Reuters Institut erst kürzlich festgestellt.

Tiefgründiger Journalismus wird erwartet

“Der Bedarf nach guten journalistischen Inhalten ist jedoch vorhanden”, betont Hölig trotz der teils ernüchternden Ergebnisse. “Allerdings wird die Aufgabenerfüllung der Medien von vielen skeptisch gesehen. Und wenn die Nutzer keinen Mehrwert erkennen, werden sie nicht dafür zahlen.” Aus jeder Nachricht einen Skandal zu machen oder aus aneinandergereihten Tweets Artikel zu schreiben, spare sicher viel Geld, sagt Hölig, “aber dass dafür kein Nutzer bereit ist, Geld zu bezahlen, kann man auch verstehen”. Er ist überzeugt, dass Medienhäuser mit qualitativ hochwertigen und gut recherchierten Inhalten, mit denen man sich von anderen unterscheidbar macht, auch im Internet Geld verdienen können.

Zudem bedeute die verstärkte Nutzung des Smartphones in allen Altersgruppen (80 Prozent) nicht, dass die Nutzer ausschließlich kurze Überblicke haben wollen, erklärt Hölig. Die Nutzung erfolge auf den mobilen Endgeräten zwar durch kurze Episoden und zwischendurch, dennoch wird tiefgründiger Journalismus erwartet. “Dieser Spagat ist sicher eine Herausforderung.”

Zur Studie: Seit 2012 untersucht der Reuters Institute Digital News Survey über Repräsentativbefragungen in mittlerweile 38 Länder generelle Trends und nationale Besonderheiten. Pro Land wurden für diese Ausgabe rund 2.000 Personen befragt (insgesamt 75.749), das Umfrageinstitut YouGov hat die Umfrage zwischen Januar und Februar dieses Jahres durchgeführt. Zu den untersuchten Ländern gehören unter anderem Australien, Brasilien, Deutschland, Finnland, Japan, Mexiko, Österreich, Singapur, Slowakei, Ungarn und die USA.

