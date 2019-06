#trending // “Germany’s most prolific serial killer” Der ehemalige Krankenpfleger und verurteilte Serienmörder Niels Högel erlangt mittlerweile auch in den USA einen bestimmten Bekanntheitsgrad. Seine erneute Verurteilung zu lebenslanger Haft in weiteren 85 Fällen bescherte dem Artikel “German nurse who murdered 87 patients given life sentence” von abc News 58.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter. “Germany’s most prolific serial killer” sorgte auch für viele Facebook-Kommentare. Wie es in den USA wohl typisch ist, gab es dabei vor allem Kritik an der für viele zu milden Strafe: “He gets life?? Some of the patients families should be allowed to return the same treatment to him that he gave to their loved ones” war der Kommentar mit den meisten Likes unter dem abc-News-Post.