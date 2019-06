Live-Event für Brands, Influencer und Models: P7S1 setzt “GNTM Experience” nach Premiere fort

Bei der diesjährigen Premiere waren es über 2.000 Besucher, die sich am Finaltag von „Germany’s next Topmodel“ beim Live-Event in Düsseldorf eingefunden hatten. Nun soll die "GNTM Experience" von ProSiebenSat.1 im nächsten Jahr fortgesetzt werden, wie der Medienkonzern mitteilte. 2020 werde das Event deutlich größer und um weitere Inhalte ergänzt.