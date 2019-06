#trending // Die AfD und die Wetterkarte

Ein Artikel des tagesschau.de-“Faktenfinders” war am Mittwoch mit mehr als 20.000 Likes & Co. der deutschsprachige journalistische Artikel mit den meisten Social-Media-Interaktionen des Tages. Das Interessante: Es handelt sich um einen Artikel in eigener Sache. Diverse AfD-Kreisverbände hatten ein Post verbreitet, in dem behauptet wird, dass die “Tagesschau” die Farben auf ihrer Wetterkarte im Sinne der Grünen so manipulieren würde, dass die Temperaturen in Deutschland dramatischer aussehen als vor zehn Jahren. Kurz zusammengefasst: Heute ist bei 30 Grad alles tiefrot, früher nicht. Manche der Posts sind noch online, andere sind nur noch als Screenshot verfügbar.

Das Problem an den Posts: Die Behauptung einer Manipulation ist selbst eine Manipulation. Die AfD vergleicht auf den verbreiteten Fotos nämlich eine Temperaturvorhersage mit einer Karte, die die Aussichten für die kommenden drei Tage zeigt – inklusive Bewölkung, Niederschlag oder Sonnenschein. Beide Kartenvarianten gab es auch vor zehn Jahren. Und beide sahen vor zehn Jahren so aus wie heute. Keine Manipulation also, sondern eine exakt gleiche Darstellung wie früher. Fast noch bitterer: Selbst der Bildungsminister (!) Sachsen-Anhalts (CDU) verbreitete die falschen Vorwürfe indirekt weiter, fragte einen mdr-Mitarbeiter: “Warum wurden eigentlich die Wetterkarten von grün auf glutrot, bei selben Temperaturen, umgestellt? Das geistert ja gerade durch das Netz.”

Die trockenste Reaktion auf die AfD-Vorwürfe lieferte das ohnehin immer folgenswerte Twitter-Account “Tagesschau20Jahre”, im Übrigen kein offizielles Account der ARD. Es postete einen Screenshot aus der “Tagesschau” vom 1. Juni 1999 mit einer tiefroten Wetterkarte und dem Satz: “[1.6.99] Es wird heiß in weiten Teilen Deutschlands.”