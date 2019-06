Timo Knop arbeitet bereits seit 15 Jahren u.a. als Produzent und Autor der Bewegtbildreihe „Knop Kult-Liga“ mit seinem Bruder Matze, die u.a. bei Bild.de läuft. Für den stern entwickelten und produzieren die Kölner bereits den wöchentlichen Podcast „More Zarrella“ mit dem Promi-Ehepaar Jana Ina und Giovanni Zarrella, der wahrscheinlich noch in diesem Jahr auch zu einem Bühnen-Programm wird. Dazu läuft bereits seit vier Monaten das von der Podcastbande produzierte Format „Die Eishockey Show“ mit den Moderatoren Sascha Bandermann, Rick Goldmann und Basti Schwele (u.a. Sport1, Magenta Sport). Letzte Neu-Veröffentlichung derist der erste Spielerfrauen-Podcast „Spielerfrauen on air“ mit Ina Aogo und Mira Zuber.

Agenturgründer Sascha Rinne: „So wie sich die Medienlandschaft in den letzen Jahren verändert hat, sind auch die Anforderungen im Künstlermangement andere geworden. Unser Ziel ist den eigenen Content-Bereich sukzessive zu erweitern, um schneller und vor allem unabhängiger eigene Ideen umsetzen zu können.“ Tobias Holtkamp, der die Inhalte verantwortet, sagt: „Jede Marke ist mittlerweile auch ihr eigener Sender. Auf kurzem Weg die besten Inhalte für unterschiedliche Kanäle zu finden und direkt umzusetzen, macht großen Spaß. Der Podcast-Bereich läuft schon klasse, zwei weitere größere Projekte sind in Planung. In Zeiten des immer stärkeren Outsourcings scheint eine gut vernetzte Content-Schmiede von außerhalb ein ganz passendes Angebot.”

Holtkamp hat u.a. in den Chefredaktionen von Sport Bild und Transfermarkt gearbeitete. Zu den Kunden der Agentur SR Management zählen u.a. Laura Wontorra, Florian König (beide RTL), Thore Schölermann (u.a. “The Voice of Germany”) und Oliver Pocher (u.a. Sport1 Fan-Talk).