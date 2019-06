#trending // Schlüpfrige Grüße für Donald Trump

Das international dominante Thema war der Besuch von Donald Trump in England. Ein großer Aufreger war dabei sein Tweet, in dem er den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan beleidigte: “.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……” bekam 196.000 Likes und Retweets.

Für noch viel mehr Reaktionen sorgte aber die Protestaktion eines Teenagers aus Essex. Er mähte einen riesigen Penis und die Worte “Oi Trump” auf ein Rasenstück in der Nähe des Flugplatzes, auf dem Trump landete. Außerdem einen Eisbären und die Worte “Climate Change is real”. Für den großen Wirbel sorgte aber erwartungsgemäß der Penis – und nicht der Eisbär. Der Independent sammelte mit der Story “Trump faces giant penis mowed into field near airport where he lands for UK state visit, in climate change protest” 485.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein, Lad Bible kam mit “Massive Penis Mowed Into Field For Trump To See Upon Arrival In UK” auf 192.000 und Metro mit “Messages cut into grass for Donald Trump to see as he lands for UK state visit” auf 120.000 Likes & Co.

Eine weitere Protestaktion bescherte dem Independent zudem 113.000 Interaktionen für die Story “Trump faces giant ‘USS John McCain’ and Obama approval ratings projected onto London landmarks during state visit“.