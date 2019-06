Steffen Freund verlängert seinen Vertrag als Fußball-Kommentator und -Experte mit der Mediengruppe RTL

Freund wird als TV-Experte bei “100% Bundesliga – Fußball bei Nitro” (immer montags, 22.15 Uhr), als Co-Kommentator neben Marco Hagemann in der UEFA Europa League (ab 19.9. bei Nitro und RTL) sowie bei den European Qualifiers der Nationalmannschaft und weiteren Freundschaftsspielen, die RTL exklusiv überträgt, auf dem Bildschirm sein.

Freunds erster Einsatz nach der Vertragsverlängerung steht an diesem Mittwoch an: an der Seite von Marco Hagemann kommentiert er die Live-Übertragung des Trainingsspiels zweier Mannschaften aus dem aktuellen DFB-Kader am Aachener Tivoli (Nitro, ab 17.15 Uhr). Die Begegnung dient der Vorbereitung des Kaders von Trainer Joachim Löw auf die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Estland (8. und 11. Juni). RTL überträgt beide Spiele exklusiv und live jeweils ab 20.15 Uhr.

