Michael Fahrngruber ist neuer Managing Director und Head of Sales für Getty Images in der DACH-Region

Davor war Fahrngruber rund 17 Jahre als EMEA Director Digital Publishing Suite bei der Adobe Systems Deutschland GmbH tätig. Dort baute er unter anderem ein Team aus regionalen Key Account Managern in den wichtigsten europäischen Märkten (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Nordeuropa) auf.

„Mit Michael Fahrngruber haben wir die ideale Ergänzung zu unserem Team in München gefunden. Seine Erfolge aus früheren Tätigkeiten sprechen für sich und er wird dank seiner branchenübergreifenden Erfahrung frischen Wind in unser Unternehmen bringen. Wir sind uns sicher, dass er als Managing Director und Head of Sales die Vorreiterrolle von Getty Images in den deutschsprachigen Märkten weiter festigt“, erklärt Anne Boussarie, Vice President of France, Germany and the Nordics bei Getty Images.

Anzeige

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.