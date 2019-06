#trending // Der FC Liverpool

Weltweit war der Champions-League-Gewinn des FC Liverpool das prägende Thema des Wochenendes. In allen Netzwerken fanden sich Posts zum 2:0-Sieg gegen Tottenham ganz weit oben in den Rankings. Auf Facebook kam der Post des Clubs mit den Worten “CHAMPIONS OF EUROPE!!! UP THE REDS!!!” und dem Hashtag #SixTimes (es war der sechste Sieg im Europapokal der Landesmeister, bzw. der Champions League) auf 820.000 Likes & Co. Ein Foto des Teams, das den Pokal in die Höhe reißt, folgt mit 480.000 Interaktionen vor dem Post von Mo Salah.

Der ägyptische Star des Teams erreichte auf Twitter und Instagram die meisten Interaktionen im Zusammenhang mit dem Champions-League-Finale: Auf Twitter gab es 395.000 Likes und Retweets für sein Jubel-Foto, auf Instagram3,2 Mio. Likes. Auch der erfolgreichste Facebook-Post des Wochenendes aus Deutschland hatte mit dem Liverpool-Sieg zu tun: Borussia Dortmund sammelte 163.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare mit “Glückwunsch, Kloppo!” und dem “You’ll never walk alone”-Hashtag #YNWA.