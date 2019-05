Neue Spitze beim Business Insider: Otte und Wais übernehmen Chefredaktion von Springers Wirtschaftsportal

“Es fällt mir sehr schwer, mich von unserem tollen Team zu verabschieden”, schreibt Hoffmann in einer Mail an das Team. Dies berichtete Horizont zunächst. “Ich bin wahnsinnig stolz auf das, was wir hier in den vergangenen drei Jahren aufgebaut haben. Es gab immer wieder Momente, in denen ich nicht glauben konnte, dass ich eure Chefredakteurin sein darf.”

In eigener Sache: @HoffmannSho wird Business Insider Deutschland im Laufe des Sommers aus persönlichen Gründen verlassen. Wir bedauern das sehr. Sabrina hat BI in Deutschland zu einem großen Erfolg gemacht und wir sind schon jetzt sehr gespannt auf ihr nächstes Projekt. https://t.co/FJK1rjEEsF — Jakob Wais (@ich_Wais) May 29, 2019

Hoffmann ist seit 2016 Chefredakteurin des Wirtschaftsportals von Axel Springer und verlässt das Haus persönlichen Gründen. Wie es vom Medienkonzern heißt, wird sie den geplanten Umzug von Karlsruhe nach Berlin über den Sommer begleiten und den Konzern danach verlassen. In der Hauptstadt baut die Redaktion derzeit einen neuen Sitz auf.

“Fällt mir schwer, mich zu verabschieden” Anzeige

Die Leitung der Chefredaktion übernehmen dann Romanus Otte und Jakob Wais, die derzeit bereits als Executive Publishers für Produktentwicklung und Geschäftsführung zuständig sind.

Erst im März gab Axel Springer bekannt, dass die Wirtschaftsredaktion von Karlsruhe in die Hauptstadt umzieht. Laut Verlag soll das Team von 15 auf 30 Mitarbeiter aufgestockt werden. “Ziel ist, Business Insider auch in Deutschland zu einer führenden Marke des Wirtschaftsjournalismus zu machen. Der Fokus auf die jungen Zielgruppen bleibt erhalten.”

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.