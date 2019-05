#trending // das Interesse der jungen Menschen an der Europawahl Schon gestern morgen habe ich in meiner TV-Quoten-Analyse geschrieben, dass insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen ein großes Interesse an den Ergebnissen der Europawahl herrschte. Allein die ARD-Sendung ab 17.30 Uhr erzielte hier einen Marktanteil von 14,2%. Fünf Jahre zuvor waren es nur 9,9%. Ein weiteres Indiz dafür, dass sich die jungen Menschen sehr für die Wahl interessierten: Platz 1 der deutschen YouTube-Trends ging am Montag an die “tagesschau” – mit 600.000 Views für das Video “Europawahl: Die 18-Uhr-Prognose zum Wahlausgang“.