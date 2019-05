Relotius-Enthüller Juan Moreno wird vom Netzwerk Recherche mit dem “Leuchtturm-Preis” ausgezeichnet

„Juan Moreno hat seinen journalistischen Kompass und seine Unabhängigkeit beispielhaft bewiesen. Er hat hartnäckig und mutig gegen Widerstände im eigenen Haus recherchiert und dabei viel riskiert – um schließlich zu enthüllen, was lange niemand wahrhaben wollte“, so Julia Stein, Vorsitzende von Netzwerk Recherche. Moreno hatte 2018 gemeinsam mit Relotius an einer Reportage über eine Bürgerwehr gegen Flüchtlinge in Arizona gearbeitet: Moreno recherchierte in Mexiko, den US-amerikanischen Part übernahm Claas Relotius.

In dem unter dem Titel „Jaegers Grenze“ am 16. November im Spiegel erschienenen Beitrag entdeckte Moreno Ungereimtheiten – und sprach die Ressortleitung darauf an. Die vertraute jedoch zunächst Relotius’ Erklärungen – und so entschied sich Moreno, auf eigene Faust und auf eigene Kosten in den USA zu recherchieren. Er wies nach, dass sein Co-Autor die Protagonisten nie getroffen hatte.

“Juan Moreno setzte seine eigene berufliche Existenz aufs Spiel, um die Fälschungen beweisen zu können“, begründet der NR-Vorstand seine Entscheidung. Vergeben wird die Auszeichnung auf der zweitägigen Jahreskonferenz von Netzwerk Recherche beim NDR in Hamburg. Die Verleihung findet am 14. Juni 2019 um 16.45 Uhr statt. Die Laudatio wird die Journalistin und Autorin Julia Friedrichs halten. Der mit 3.000 Euro dotierte Leuchtturm-Preis wird seit 2002 jährlich vergeben.

Der Spiegel hat vergangene Woche die Ergebnisse einer Untersuchungskommission zum Fall Relotius vorgestellt. Der Bericht dokumentiert u.a., wie massiv leitende Redaktionsmitarbieter Moreno bei dem Versuch behinderten, die Fälschungen von Relotius aufzudecken.

