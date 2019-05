Motherboard Deutschland macht dicht: Vice bündelt alle deutschsprachigen Ableger auf einer Seite

Im Sommer 2013 ging die deutschsprachige Motherboard-Webseite online, tausende Artikel später ist Schluss. Das hat das Team in einem letzten Beitrag in eigener Sache am Freitag bekanntgegeben. Bereits seit einiger Zeit war klar, dass es bei den Ablegern von Vice.com in der DACH-Region zu Umstrukturierungen kommen wird. Auch andere Marken sind von dem Schritt betroffen.