#trending // Stefan Pfeiffer Der Verkehrspolizist Stefan Pfeiffer aus dem fränkischen Ort Feucht ist am Mittwoch zu einem kleinen Social-Media-Promi geworden. Der Grund: Mit harschen Worten wies er Gaffer nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A6 zurecht. Bei dem Unfall war ein LKW-Fahrer gestorben, Pfeiffer forderte die Gaffer daraufhin auf, sich die Leiche anzuschauen – was keiner der Gaffer tun wollte. Pfeiffer: “Wir stellen fest, dass dieses direkte Konfrontieren mit der Situation die Leute schon schockiert und ihnen auch klar macht, das ist hier kein Spiel, sondern bittere Realität.” Der Bayerische Rundfunk filmte die Szenen und veröffentlichte sie auch auf Facebook. Dort wurde das Video seit der Veröffentlichung am Dienstagabend zu einem großen viralen Phänomen. Auf der Seite von BR24 sammelte es 101.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare, darunter allein 64.700 Shares. Auf der Page vom BR Franken gab es sogar 180.000 Interaktionen, inklusive sagenhaften 122.300 Shares. Der BR-Franken-Post war damit der erfolgreichste Post deutschsprachiger journalistischer Medien seit über einem Monat. Vor allem die riesige Zahl an Shares sorgte dafür, dass das Video ausgehend von den beiden BR-Seiten über 9 Mio. Views einsammelte. Der Polizist bekam dabei sehr viel Zustimmung in den Kommentaren. Der BR schrieb am Mittwoch schließlich noch eine Story zu den Folgen des Videos – und landete einen weiteren Social-Media-Hit. Der Artikel “Knallhart gegen Gaffer: Polizist wird zum Social-Media-Helden” sammelte 36.700 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein – so viele wie kein anderer journalistischer Text aus dem deutschsprachigen Raum am gesamten Mittwoch.