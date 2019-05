Ausbau der AdAlliance: Bertelsmann will in Kürze neuen Partner ins Werbebündnis aufnehmen

Von

Der gemeinsame Vermarkter der RTL-Tochter IP Deutschland, G+J eMS, smartclip und der Spiegel-Gruppe, die AdAlliance, bekommt einen weiteren Partner. Wie eine IP-Deutschland-Sprecherin gegenüber MEEDIA bestätigt, soll dazu die Öffentlichkeit am Mittwoch um 9.00 Uhr informiert werden. Den Namen des neuen strategischen Partners verriet sie allerdings nicht. In Branchenkreisen geht man davon aus, dass sich bei dem Partner um ein Unternehmen mit starker Vermarktungskompetenz für digitale Produkte handeln könnte. Gerüchten zufolge könnte es sich um ein börsennotiertes Unternehmen handeln.

Änderungen am Geschäftsmodell fraglich

Bertelsmann hatte bereits vor Monaten angekündigt, das Bündnis auf breitere Standbeine zu stellen. Mit einem zusätzlichen Partner an Bord könnte auch die Bertelsmann Content Alliance weiter an Dynamik gewinnen. Vorstandschef Thomas Rabe plant, dass die einzelnen Konzerntöchter – darunter RTL, Gruner + Jahr, BMG und Random House – inhaltlich stärker zusammenarbeiten, um vor allem neue Digitalprodukte auf den Markt zu bringen. Damit will Rabe das Wachstum des Medienriesen aus Gütersloh weiter beflügeln.

Fraglich ist, ob sich der neue Partner auch gesellschaftsrechtlich an der AdAlliance beteiligt und sich das Geschäftsmodell des Werbebündnisses ändert. Die AdAlliance ist bisher eine hundertprozentige-Tochter des RTL-Vermarkters IP Deutschland. Dabei läuft die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Vermarktungspartnern seit Jahresanfang über ein Kommissionsmodell. Damit treten die am Bündnis beteiligten Vermarkter stärker in den Hintergrund, um die Marke Ad Alliance in der Branche stärker zu verankern.

Zukunft der Arbeitsverhältnisse noch offen

Mit dem neuen Kommissionsmodell bleiben die Werbeumsätze der jeweiligen Vermarkter zunächst bei der Ad Alliance GmbH in Köln hängen und werden anschließend über bestimmte Vereinbarungen an die jeweiligen Vermarkter – je nach Vertrag – verteilt. „Die Ad Alliance beauftragt die Kommittenten damit, die Marktbearbeitung für sie zu übernehmen, deshalb hat die Ad Alliance auch keine eigenen Strukturen“, erklärt eine IP-Sprecherin vor wenigen Monaten gegenüber MEEDIA. Dies sei eine „Weiterentwicklung des bisherigen Modells“. Mit der Umstellung auf das Komissionsmodell ab 2019 ist die Ad Alliance künftig alleiniger Ansprechpartner bei Mediaagenturen und Werbetreibenden. Sie verhandelt nicht nur die Werbedeals direkt mit den Werbetreibenden, sondern regelt jetzt auch die Rechnungsabwicklung.

Unklar ist auch, ob sich mit der neuen Partnerschaft mittelfristig an den Arbeitsverhältnissen der jeweiligen Kooperationspartner etwas ändert. Denn bislang sind die Mitarbeiter bei den jeweiligen Vermarktern, also IP Deutschland und G+J EMS, angestellt. Seit Wochen kursieren aber in der Branche Gerüchte, dass diese Arbeitsverhältnisse in der Ad Alliance aufgehen soll. Diese weist das Unternehmen stets zurück.

