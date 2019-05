Milliarden-Deal geplatzt: Investoren scheitern mit Übernahmeangebot für Scout24, Aktie bricht ein

Die Übernahme des Onlinemarktplatz-Betreibers Scout24 durch Finanzinvestoren ist geplatzt. Die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent sei nicht erreicht worden, teilte Scout24 am Dienstag in München mit. Das Unternehmen ist größtenteils in Streubesitz und an der Börse fast fünf Milliarden Euro wert. Damit scheiterte der ambitionierte Versuch zweier "Heuschrecken", die Kontrolle über das hochprofitable Unternehmen zu gewinnen.