#trending // Die beiden Champions-League-Wunder

Das größte Social-Media-Ereignis der Woche war zweigeteilt. Gemeint sind natürlich die beiden Champions-League-Spektakel am Dienstag und Mittwoch, bei denen der FC Liverpool und Tottenham Hotspur in das Finale einzogen. In den Netzwerken waren die Fans des FC Liverpool diejenigen, die für die meisten Likes & Co. sorgten. So kam allein der FC-Liverpool-Facebook-Post “WE’RE GOING TO MADRID!” mitsamt einer Ergebnis-Foto-Tafel auf 1,14 Mio. Interaktionen – eine gigantische Zahl.

Liverpool-Spieler Mohamed Salah, der verletzungsbedingt fehlte, zeigte auf Facebook ein Foto von sich mit dem T-Shirt, das er am Dienstag trug. Dazu schrieb er “Caption included” (“inklusive Bildunterschrift”). Gemeint ist der Schriftzug auf seinem Shirt: “Never Give Up”. 567.000 Likes & Co. gab es dafür. Der erfolgreichste Post zum zweiten Halbfinale kam von der Tottenham-Page: “LUCAS!!!!!!!!! WE ARE GOING TO THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL!!!!!!!!” schrieb der Club und sammelte 235.000 Interaktionen ein.

Auf YouTube führte zudem die Sky-Zusammenfassung des 4:0 von Liverpool noch am Donnerstag die deutschen YouTube-Trends an: 4,1 Mio. Views hat der Dreiminüter inzwischen eingesammelt.