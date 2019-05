Gabor Steingart: “Anzeigenkunden stellen Forderungen, der Übergang zur Prostitution ist schleichend”

In der aktuellen Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts "Die Medien-Woche" spricht Media Pioneer-Gründer Gabor Steingart über das nächstes Podcast-Projekt seiner Firma, seine Zielvorstellungen, was zahlende Leser/Hörer betrifft und sein Verhältnis zu Werbung: "Wichtige Anzeigenkunden stellen Forderungen und der Übergang zur Prostitution ist schleichend."

Christian Meier hat Gabor Steingart besucht und mit ihm über seine neue Firma Media Pioneer gesprochen. Eines seiner nächsten Podcast-Projekte soll ein englischsprachiger Podcast werden, in dem seine Event-Chefin Chelsea Spieker sich mit wichtigen und/oder interessanten US-Amerikanern in Berlin unterhält. Für die Leser-Aktien seiner Media Pioneers hätten sich binnen 24 Stunden rund 1.500 Leute interessiert, so Steingart. Um sein Modell eines werbe-unabhängigen Journalismus zu realisieren, braucht er seiner Berechnung nach zwischen 50.000 und 100.000 zahlende Leser/Hörer. Das und vieles mehr verrät Gabor Steingart im Podcast!

Außerdem geht es um Shitstorms in der Werbung anhand der aktuellen Beispiele Edeka und BayernLB und im Schnellcheck sprechen Stefan Winterbauer (MEEDIA) und Christian Meier (WELT) über die beiden großen Events der Woche, die Republica und das OMR-Festival, über Jan Fleischhauers Wechsel zum Focus und die neue Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 namens Joyn.

Sie können „Die Medien-Woche“ bei Spotify, iTunes und Soundcloud sowie bei Deezer, Audio Now oder direkt per RSS-Feed anhören und abonnieren.

Feedback können Sie gerne an medien-woche@meedia.de oder medien-woche@weltN24.de senden. Viel Spaß beim Hören!

