“Mark Zuckerberg kann Facebook nicht reparieren”: Co-Gründer fordert Politik zur Zerschlagung des Konzerns auf

Facebook ist viel zu mächtig geworden und muss von der Politik gestoppt und zerschlagen werden – diese Forderung ist angesichts der weltweiten Diskussion um Missstände in dem Social Network nichts Überraschendes oder Neues. Aber diesmal ist derjenige, der die Zerschlagung fordert, nicht irgendwer, sondern ausgerechnet Mitgründer Chris Hughes. In einem Beitrag für die New York Times rechnet der Ex-Geschäftspartner mit Mark Zuckerberg ab.