Riesencoup für Ex-Handelsblatt-Chef Gabor Steingart: Axel Springer steigt mit 36 Prozent bei Media Pioneer ein

Der ausgeschiedene Handelsblatt-Geschäftsführer Gabor Steingart hat einen strategischen Partner für sein Berliner Medienunternehmen Media Pioneer Publishing GmbH gefunden. Axel Springer beteiligt sich mit 36 Prozent an dem Unternehmen. Steingart strebt mit seinem Unternehmen kritischen und unabhängigen Qualitätsjournalismus an, der aber ohne Werbung finanziert werden soll.

Ziel des Gemeinschaftsunternehmens sei es, ein „profitables Geschäftsmodell für Qualitätsjournalmus und neue Medienangebote zu etablieren“, kündigte Springer-Chef Mathias Döpfner auf einer Telefonkonferenz an. Springer werde sich mit 36 Prozent an dem Unternehmen beteiligen und sieht sich trotz einer Minderheitsbeteiligung an strategischer Partner für das Unternehmen.

Die weitreichende Zusammenarbeit wurde bei der Ankündigung durch den Konzernchef aufmerksamkeits stark inszeniert. So präsentierte Springer ein Video von Steingarts Unternehmen Media Pioneer und zeigte in der beigefügten Pressemitteilung ein Foto eines Spree-Schiffs namens “Pioneer One”, das künftig als schwimmender Redaktionssitz fungieren soll.

Wie Döpfner weiter sagte, setze Steingart bei seinen geplanten journalistischen Angeboten wirtschaftlich und inhaltlich auf Leserbeteiligung. Das geschehe hier in vielfältiger Form. „Wir finden diesen Ansatz konzeptionell sehr spannend und sehr innovativ“, so Döpfner. Er sei von dem journalischen Anspruch und von der Kompetenz des Teams überzeugt. Steingart hat für sein Vorhabe n den Chefredakteur der Rheinischen Post, Michael Bröcker, verpflichtet.

In Kürze bringt MEEDIA hierzu weitere Einzelheiten.

