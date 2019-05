Alex Jones, Milo Yiannopoulos & Co.: Facebook sperrt Konten von Figuren der politischen Rechten in den USA 

Facebook hat in seinen Plattformen mehrere Konten umstrittener Figuren der politischen Rechten in den USA gesperrt. Von der Maßnahme betroffen waren unter anderem der Verschwörungstheoretiker Alex Jones, der rechtspopulistische Autor Milo Yiannopoulos und der Chef der radikalen religiös-politischen Organisation “Nation of Islam”, Louis Farrakhan, wie es in einer Stellungnahme des Unternehmens vom Donnerstag heißt. Facebook sah sich zuletzt wachsendem Druck ausgesetzt, seine Regeln im Umgang mit hassererfüllten und diskriminierenden Kommentaren konsequenter durchzusetzen.

Jones bereits auf Twitter dauerhaft gesperrt

Alex Jones ist der führende Kopf hinter dem Portal “Infowars” und hat in der Vergangenheit unter anderem verbreitet, dass die US-Regierung an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt gewesen sei. Auch behauptete er, dass der Amoklauf an der Sandy Hook High School von Schauspielern inszeniert worden sei. Sein Facebook-Konto hatte das Unternehmen bereits gesperrt, nun nahm es auch seinen Instagram-Account ins Visier.

Jones wurde bereits im September 2018 von Twitter dauerhaft gesperrt. Grund dafür waren unter anderem Jones’ Angriffe auf CNN-Moderator Oliver Darcy, den der Infowars-Betreiber über Twitters Live-Streaming-Dienst Periscope aufs Übelste beleidigte. Nach weiteren verbalen Ausfällen bei den US-Kongressanhörungen von Twitter und Facebook hat der Kurznachrichtendienst den “Infowars”-Betreiber dauerhaft gesperrt, nachdem das Konto zuvor für eine Woche deaktiviert worden (MEEDIA berichtete).

Anzeige

Milo Yiannopoulos ist ein rechter Blogger, der in der Vergangenheit für das Portal “Breitbart News” schrieb. Louis Farrakhan fiel wiederholt mit antisemitischen Äußerungen auf.

tb/dpa

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.