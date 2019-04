Trailer zur zweiten Staffel “Dark”: So düster geht es weiter bei der Netflix-Erfolgsserie

“Willkommen in der Zukunft!” So endete die von der Kritik gelobte erste Staffel – und so beginnt auch der Trailer zur zweiten Staffel von “Dark”. Überzeugte die erste Season mit einer komplexen, aber spannenden Story, macht die Serie in der Fortsetzung ihrem Namen offenbar alle Ehre: Die Zukunft schaut im wahrsten Sinne des Wortes düster aus. Im Trailer sehen wir eine postapokalyptische Landschaft, ein Atomkraftwerk in Trümmern, Menschen in Schutzanzügen.

So viel ist zur Handlung bekannt: In der zweiten Staffel ist Jonas, eine der Hauptfiguren der Serie, in der Zukunft gefangen und versucht, ins Jahr 2020 zurückzufinden. Seine Freunde Martha, Magnus und Franziska versuchen unterdessen, den Geheimnissen ihrer Heimatstadt Winden auf den Grund zu gehen.

Showrunner sind nach wie vor Baran bo Odar und Jantje Friese. Von ihnen stammte auch das Drehbuch. Wann die zweite Staffel zu sehen ist, verrät der Trailer auch: Ab dem 21. Juni laufen die neuen Folge von “Dark” auf Netflix.

